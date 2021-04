용인시, 관광약자 편의시설 지원금 1억 확보

[아시아경제(용인)=이영규 기자] 경기 용인시가 관광 약자 편의시설 지원 등에 사용할 수 있는 지원금 1억원을 확보했다.

용인시는 장애인, 노인, 영유아 등 관광 약자들이 편하게 여행할 수 있는 환경을 조성하기 위해 경기도가 도내 31개 시군을 대상으로 진행한 '2021년 무장애 관광 환경 조성사업 공모'에 선정돼 1억원을 확보했다고 18일 밝혔다.

용인시는 올해 공모에서 용인자연휴양림과 용인곤충테마파크 등 총 두 곳의 관광지를 신청해 총 1억원의 지원금을 확보하게 됐다.

특히 시는 2019년 용인농촌테마파크, 지난해 한국민속촌에 이어 이번에 3년 연속 선정됐다.

지원금은 자연휴양림과 곤충테마파크에 방문하는 관광약자를 위한 보행로 개선 및 편의시설 설치 등 환경개선개선 사업에 쓰인다. 시는 하반기부터 사업을 추진한다.

시 관계자는 "용인의 역사와 문화, 자연을 누구나 누릴 수 있도록 다양한 방법을 모색해 나가겠다"며 "문턱없는 관광지 조성으로 모든 관광객이 편하고 안전하게 관광할 수 있는 용인을 만들겠다"고 강조했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr