중기중앙회, 中 상해 CTIS 전시회 참여사 모집…"해외판로 개척 도움"

[아시아경제 김보경 기자] 중소기업중앙회는 해외 판로개척에 어려움을 겪고 있는 ICT 업종 중소기업을 대상으로 '중국 상해 CTIS 전시회' 참여기업을 모집한다고 18일 밝혔다.

세계 최대 규모의 전자·IT 전시회인 미국 CES의 '아시아 버전'이라고도 일컬어지는 중국 상해 CTIS 전시회는 오는 6월 9~11일까지 3일간 중국 상해 신(新)국제엑스포센터에서 열린다. 텐센트, 샤오미, HTC 등 중화권 대기업도 참여하는 대규모 전시회로 진행돼 약 8만명이 방문할 것으로 예상된다.

중기중앙회는 코로나19 상황을 감안해 기업인이 직접 출장가지 않아도 제품을 중국 현지로 보내 해외바이어를 만나고 수출 상담을 할 수 있도록 지원할 예정이다. 온·오프라인 연계 형식으로 진행되는 이 사업에 참여하는 중소기업은 전시회에 제품을 전시, 현장홍보전문인력(MD)을 통해 대리 상담을 하고, 실시간 화상수출상담 병행을 통해 해외바이어와 심층상담을 진행하게 된다.

최종 지원기업 20곳에 선정되면 ▲공동홍보물 제작 ▲제품영상의 중국어(영어) 자막 및 음성 편집 ▲전시샘플 운송 ▲MD 통한 대리상담 ▲실시간 화상수출상담 및 현장중계 ▲사후 바이어 응대 등 해외마케팅 서비스를 지원받게 된다.

'중소기업 해외전시포털'을 통해 온라인 신청 가능하다. 자세한 사항은 중소기업 해외전시포털 또는 중기중앙회 홈페이지를 확인하거나, 무역촉진부로 문의하면 된다.

전혜숙 중기중앙회 무역촉진부장은 "코로나19로 인해 중소기업의 수출활동이 매우 제한적인 시기에 개최되는 유망전시회로 중국 내 신규 판로를 개척할 수 있는 좋은 기회"라며 "관련 중소기업의 많은 관심과 참여를 바란다"고 밝혔다.

