윤호중 "당정청 한몸처럼 위기 극복…민주당 가치 복원할 것"

[아시아경제 금보령 기자] 윤호중 더불어민주당 원내대표 겸 비상대책위원장이 "당정청은 한 몸처럼 위기 극복에 나서고 있다"고 강조했다.

윤 비대위원장은 18일 서울 여의도 민주당 당사에서 개최된 당 대표 후보자 선출을 위한 예비경선대회에서 "내각이 새로 정비됐고 당 원내지도부도 진용을 갖추고 있다. 이제 마지막으로 당 지도부 선출이 남았다"며 이같이 밝혔다. 지난 16일 문재인 대통령은 김부겸 전 행정안전부 장관을 국무총리 후보자로 지명했고, 5개 부처에 대한 개각도 단행했다.

당 대표와 최고위원을 선출하는 5·2 전당대회를 놓고 윤 비대위원장은 "새로워진 민주당의 모습을 보여줘야 하는 쇄신 전대"라며 "반드시 전대를 성공시켜 유능한 개혁정당, 세밀한 정책정당으로 가는 계기로 삼아야 한다"고 강조했다.

그는 또 "비대위는 호시우보(虎視牛步)의 자세로 나아가겠다. 호랑이 눈처럼 예리하게 민심을 살피고 소처럼 우직하게 변화와 혁신을 하겠다"며 "자기 성찰 위에 민생 정책, 개혁 과제, 공정과 민생, 평화라는 민주당 가치를 복원하겠다"고 설명했다.

지난 16일 신임 원내대표로 선출된 윤 비대위원장은 다음 달 2일 새로운 당 대표가 나올 때까지 비대위원장을 맡게 된다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr