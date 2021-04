[아시아경제 이정윤 기자] 의료기관, 약국 종사자와 투석환자가 아스트라제네카사의 코로나19 백신을 맞는다.

코로나19 예방접종대응추진단은 16일 "의료기관과 약국 종사자, 투석환자로부터 19일부터 사전예약을 받아 오는 26일부터 접종을 시작할 예정"이라고 밝혔다.

희귀 혈전 생성 논란으로 아스트라제네카 백신 접종이 일부 지연되면서, 당초 예정된 접종 시작일인 23일보다 3일 뒤로 밀렸다.

추진단이 이달 2일 발표한 코로나19 예방접종 2분기 시행계획 보완 자료를 보면 의료기관 및 약국 종사자는 38만5000명, 만성신장질환자(투석환자)는 9만2000명으로 추산된다. 이들은 모두 아스트라제네카 백신을 맞으며, 정부 방침에 따라 30세 미만은 접종 대상에서 제외된다.

접종은 각 시군구에 별도로 지정된 위탁의료기관에서 진행된다.

