한수원 본사·월성원전 직원 3명 '확진' … 직원 1600여명 전수 검사

경주시, 최근 사흘 동안 연일 4명씩 확진자 속출

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 경주에 있는 한국수력원자력㈜ 본사와 월성원자력본부 직원 3명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 감염, 발전소 운영에 비상이 걸렸다.

16일 경주시와 한수원 등에 따르면 전날 본사 직원 1명이 코로나19 확진 판정을 받은 데 이어 16일에는 같은 층에 근무하는 1명이 확진됐다. 또 월성원전 발전소 직원 1명도 16일 보건소 선별진료소를 찾은 결과, 양성판정을 받았다.

이에 따라 한수원은 본사 직원 1600명 전원에 대해, 월성원전은 발전소 필수 요원을 제외한 직원들에 대해 자택에 대기토록 한 후 순차적으로 검체 검사를 받도록 조치하고 있다.

한편, 경주에서서는 최근 코로나19 확진자가 연이어 발생, 경주시 방역당국이 분주하게 움직이고 있다. 경주에서는 14일 4명, 15일 4명에 이어 16일에도 오후 3시 현재까지 4명이 확진판정을 받았다. 경주지역 누적 확진자는 260명에 달하고 있다.

