'예비유니콘 특별보증' 50개 기업 신청, 72%가 '비대면' 분야

국민추천 5개 기업 등 향후 평가 거쳐 최종 20개 업체 선정

[아시아경제 김종화 기자]중소벤처기업부는 지난 12일 접수를 마감한 '예비유니콘 특별보증'에 총 50개 기업이 신청했다고 밝혔다. 국민추천제를 통해 5개 기업이 추천됐고, 그 중 3개 기업이 최종 신청했다.

'예비유니콘 특별보증'은 벤처 4대강국 실현을 위해 정부가 추진하는 'K-유니콘 프로젝트'의 핵심 사업으로 예비유니콘이 유니콘기업으로 성장하는데 마중물 자금을 지원하는 중요한 역할을 하고 있다.

K-유니콘 프로젝트는 민관 합동으로 아기유니콘을 발굴, 민간투자 대상으로 육성해 기업가치 1000억원 이상의 예비유니콘으로 성장을 측면 지원한다. 이후 예비유니콘이 국내외에서 제대로 평가받고 신속히 투자받아 유니콘으로 도약할 수 있는 스케일업 여건을 구축해주는 사업이다.

올해 예비유니콘 특별보증은 20개사를 발굴해 유니콘 기업으로 성장할 수 있도록 지원하는데, 최종 선정된 기업에게는 기술개발, 글로벌 진출 등에 소요되는 운전자금을 기업당 최대 100억원까지 특별보증으로 제공한다.

분야별 신청현황을 보면, 코로나19 국면에서 비대면 경제로의 전환을 촉진하는 비대면 벤처·스타트업(72%)이 다수 신청했으며, 비대면 분야 중에서는 생활중개 플랫폼(18%), 온라인 홍보(10%), 온라인 소비재 제조판매(6%), 물류 플랫폼(6%) 등의 순이다.

신청기업의 평균 투자 규모는 171억원이고, 투자 규모별로 보면 벤처투자 유치액이 100억원 이상인 기업이 전체 신청기업 50개사 중 36개사(72%)를 차지해 본격적인 스케일업 단계에 들어선 기업들이 예비유니콘 특별보증에 가장 많이 신청한 것으로 나타났다.

신청기업에 대해서는 요건검토와 서면심사 후 기술보증기금에서 기술평가와 보증심사를 진행한다. 이후 국민심사단과 전문평가단으로 구성된 최종평가 위원회를 거쳐 6월말 지원대상을 선정할 예정이다.

이옥형 중기부 벤처혁신정책과장은 "혁신기술과 과감한 투자로 혁신성장을 주도하고 있는 유망 벤처·스타트업들이 많이 신청해 주신 것에 감사드린다"면서 "포스트 코로나 시대를 이끌어갈 예비유니콘기업을 선정하는 만큼 최고의 기업이 엄격하고 공정하게 선발되도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

