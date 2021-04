우리銀, 원뱅킹 메인화면 '고객 중심' 개편…맞춤형 금융상품 추천

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 19일부터 모바일뱅킹 어플리케이션(앱) 원뱅킹의 메인화면을 새롭게 개편한다고 18일 밝혔다.

이번 개편의 주안점은 고객이 필요로 하는 정보와 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 고객 관점에서 사용자경험·사용자 환경(UI·UX)를 개편해 사용자 편의성을 강화하고, 고객별 니즈와 라이프스타일을 고려한 고객 맞춤형 금융상품과 콘텐츠를 추천하는 개인화에 맞춰졌다.

개편된 메인화면에는 오픈뱅킹에 등록된 타행계좌를 포함해 고객이 자주 사용하는 대표계좌가 화면 상단에 배치돼 각 계좌별 거래내역 확인 및 자금이체 등을 손쉽게 할 수 있다.

또 간편하게 보는 대시보드를 통해 최근 거래내역과 실시간 환율 등 고객이 주로 이용하는 정보를 효율적이고 편리하게 조회할 수 있다.

아울러 개인화에 초점이 맞춰진 나만의 맞춤 상품 및 콘텐츠 제공을 통해 고객의 나이, 직업, 금융자산 등을 분석해 맞춤형 금융상품 추천 및 생활금융 콘텐츠 등 다양한 정보를 실시간으로 제공한다.

우리은행 관계자는 "이번 개편은 고객에게 필요한 정보 위주로 메인화면을 간결하게 구성해 이용 편의성과 접근성을 높였다"며 "앞으로도 개인화 기능을 활용한 메뉴 구성과 콘텐츠 제공을 통해 고객이 선호하는 금융서비스를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.

