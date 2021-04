구례군, 시설하우스 온풍기 LPG 가스 구입비 지원

집중호우 기간 기름 유출피해 재발방지대책으로 추진

올해부터 사업비 4800만원 투입, 내달부터 가스 구입 보조금 지급

[아시아경제 호남취재본부 육미석 기자] 전남 구례군(군수 김순호)이 올해부터 시설하우스 가스 온풍기 사용 농가에 LPG 가스 구입비 지원 사업을 추진한다고 16일 밝혔다.

군은 지난해 8월 집중호우 및 섬진강 범람으로 인하여 시설채소 난방유로 보관 중이던 기름이 유출되어 토양과 하천 등 농업 환경이 오염돼 향후 재발 방지 대책으로 이번 사업을 추진한다.

이번 사업은 올해 신규 시책 사업으로 사업비 4800만원을 가스 온풍기 사용 농가별로 신청을 받아 내달부터 가스 구입 보조금을 지급할 계획이다.

김순호 구례군수는 “시설하우스 온풍기 가스 구입비 지원 사업 추진으로 농업 환경보전과 안정적인 식량공급으로 보다 깨끗하고 안전한 먹거리를 소비자에게 제공 할 것으로 전망한다”고 말했다.

한편, 군은 환경오염 문제를 해결하고 시설원예 농업인들이 쾌적한 환경 속에서 지속 가능하고 안정적인 농업경영을 할 수 있도록 다양한 사업을 추진할 계획이다.

