[아시아경제 박지환 기자] 한솔테크닉스 한솔테크닉스 004710 | 코스피 증권정보 현재가 10,850 전일대비 50 등락률 +0.46% 거래량 349,349 전일가 10,800 2021.04.16 15:30 장중(20분지연) 관련기사 한솔테크닉스, 베트남 계열사에 277억 규모 채무보증‘이용료 없는 카카오톡 종목추천’, 화제48만평 '솔라시도' 태양광 패널…5시간 만에 90% 충전(종합) close 는 계열사 한솔테크닉스 베트남 호치민시티에 대한 201억원 규모의 채무보증을 결정했다고 16일 공시했다.

이번 채무보증규모는 지난해 말 자기자본대비 7.21%에 해당한다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr