'세월호 7주기' 오세훈 시장 "사회 각 분야 변화 만들어가야…'매뉴얼 서울' 만들겠다"

재난과 위기 태응 태세 점검…"세월호 소식 접하고 황망…위기와 돌발 사고에 강한 나라 만들어야 겠다고 결심"

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 세월호 7주기를 맞아 재난·위기 대응 태세를 점검해 '매뉴얼 서울'을 만들겠다고 밝혔다.

오 시장은 16일 '세월호 7주기를 맞이하여 각오를 밝힙니다'라는 발표문에서 "위기에 강한 서울, 위기에 강한 대한민국 만들기에 매진하는 시장이 되겠다"면서 "(세월호 사고 소식을 접하고) 황망했다. 너무도 가슴이 아파서 또 무력감에 할 말을 잃었다"고 말했다.

페루 리마시청에서 자문 봉사활동을 하고 있을 때 소식을 접했다는 오 시장은 "사고 이후 한달여 고국에서 전해지는 가슴 미어지는 소식에 외국생활이 더욱 견디기 힘들었다"고 덧붙였다.

세월호 사고를 계기로 다짐도 전했다. 오 시장은 "부정부패를 일소하고 대한민국을 매뉴얼 사회로 만들어 위기와 돌발 사고에 강한 나라를 만들겠다고 결심했었다"면서 "우리 사회가 한층 성숙하고 안전한 사회로 나아가기 위해 준법과 신뢰라는 사회 자본을 탄탄히 구축해 나가고 있는 지 확인하는 게 추모일에 우리가 할 일"이라고 강조했다.

진상규명은 물론 사회 각 분야가 모두 변화를 만들어가야 한다는 입장도 밝혔다.

오 시장은 "문재인 대통령은 아직도 진상규명에 무게 중심을 두고 말씀하신다"면서 "우리 소중한 아이들의 희생이 헛되지 않으려면 진상규명에 멈춰서는 안되고 우리 사회 각 분야가 모두 나서 변화를 만들어나가야 한다"고 말했다.

