김소년 송파경찰서 서장과 최홍훈 롯데월드 대표가 16일 서울 송파구 롯데월드 아쿠아리움에서 범죄예방 및 대테러 안전 활동을 위한 업무협식을 갖고 있다. 이번 협약식으로 김소년 소장은 "아동·청소년, 여성 등 사회적 약자에 대한 범죄 예방활동 등 안전한 송파구를 만들것" 이라고 말했다./사진=송파경찰서

