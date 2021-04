정부, 올해 미래차 R&D 3679억원 투자(종합)

재계 인사 만나는 날 선물 보따리 푼 홍남기

반도체·미래차 재정 지원 약속

[아시아경제 최대열 기자, 장세희 기자]정부가 올해 미래차 연구개발(R&D)에 3679억원을 투자하고, 내년 차량용 반도체 예산도 대폭 증액한다고 16일 밝혔다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 이날 오후 최태원 대한상공회의소 회장 등 재계 인사들을 만났는데, 선물 보따리를 푼 셈이다.

홍 부총리는 이날 서울 상암 자율주행시범지구에서 열린 ‘제8차 혁신성장 빅3 추진 회의’에서 "올해 미래차 R&D에 작년보다 37% 확대된 3679억원을 지원하고, 현재의 투자 강화 기조를 2025년까지 강력하게 지속해 나갈 것"이라고 밝혔다. 글로벌 시장에서 미래차 시장을 점유하기 위해서는 자율주행·친환경의 주요 기술 없이는 성장이 불가능하다는 판단에서다. 홍 부총리는 "차량용 반도체 공급 부족이 지속되면서 우리 기업을 포함한 글로벌 완성차 기업의 생산 차질이 확대되고 수급 불안 장기화 우려도 제기되는 상황"이라며 "시스템 반도체, 미래차 부문 경쟁력과 글로벌 시장 점유를 위해 정부·기업 모두 촌각을 다투는 총력 대응이 긴요하다"고 강조했다.

그는 또 "단기간 사업화가 가능한 품목을 발굴(4~5월 중 사업공고)해 ‘소재·부품·장비’ 사업을 통해 우선 지원하고 내년에는 관련 예산을 대폭 증액하는 방안을 추진한다"며 "미래차 전력 소비 확대에 대응하기 위해 전력 반도체 등에 대한 신규 연구·개발(R&D) 예산도 지원할 것"이라고 덧붙였다.

홍 부총리는 이날 오후 최태원 상의 회장을 비롯해 구자열 한국무역협회 회장, 손경식 한국경영자총협회 회장, 김기문 중소기업중앙회 회장, 반원익 중견기업연합회 부회장 등 경제단체장을 만나 최근 현안에 대해 이야기를 나눴다. 경제계는 이날 회동에서 코로나19로 국내외 경기 상황이 여전히 안 좋은 만큼 시의적절한 세제 지원을 비롯해 한계상황에 내몰린 중소기업을 위해 정부가 더 적극적인 역할을 해야 한다고 당부했다. 특히 내년 1월 시행을 앞둔 중대재해처벌법 등 경영에 부담이 되는 정책을 추진하는 과정에서 기업 목소리를 반영해 줄 것으로 요청했다. 정부와 국회는 현재 중대재해처벌법 시행령을 가다듬고 있다. 기업들은 중대재해처벌법이 시행되면 기업 활동 위축이 불가피하다며 사망기준을 ‘일정기간 이내 반복 사망’ 또는 ‘사망자 2명 이상 발생’으로 한정하거나 ‘사망 외 중대재해(부상·질병) 완화 또는 삭제’ 등의 조치가 필요한 것으로 보고 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr