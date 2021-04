[아시아경제 황준호 기자] 16일 코스피가 다시 하락세로 돌아섰다. 이날 코스피는 하락 출발해 3200선을 넘어서기도 했지만 9시 50분께 다시 하락하면서 3190.95를 기록하고 있다.

이는 전일 종가 대비 0.11% 떨어진 수준이다.

이날 개인은 3354억원을 순매수한 반면, 외국인은 1062억원, 기관은 2400억원을 순매도했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr