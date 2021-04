코스피는 3200 달리는데…신통찮은 '빅3'

코스피 한 달째 상승세 이어가지만 시총 최상위주는 오히려 부진

삼성전자·SK하이닉스·네이버 등 한 달간 코스피 상승률 밑돌아

증시 한 단계 UP 위해 빅3 반등 필요…"실적 전망 양호해 상승 잠재력 충분"

[아시아경제 이민우 기자] 코스피가 꾸준한 상승세를 보이며 지난 1월 이후 처음으로 3200선을 밟았다. 코스피가 한 단계 더 나아가 3200선에 안착하기 위해서는 다소 부진했던 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,800 전일대비 300 등락률 -0.36% 거래량 8,324,936 전일가 84,100 2021.04.16 12:10 장중(20분지연) 관련기사 삼성-애플 '태그 전쟁'…연결 생태계 확장한다올해 파운드리 '역대 최대' 전망…앞서가는 TSMC, 삼성과 격차 벌어질까삼성, '갤럭시 스마트태그+' 출시…갤럭시S21선 AR기술도 활용 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,179,141 전일가 137,500 2021.04.16 12:10 장중(20분지연) 관련기사 국내최대 장애인 400명 고용 행복모아 등 정부 포상SKT 박정호 "사명 결정 못해…아마존 등 전략적 주주 영입도 가능"(종합)美·유럽, 세제혜택·인센티브 쏟아내는데…韓, 펀드 등 간접지원만 close , 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 392,000 전일대비 1,000 등락률 +0.26% 거래량 252,479 전일가 391,000 2021.04.16 12:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정네이버 "문피아 인수 결정된 사안없다"토스증권 계좌 개설 100만건 돌파…하루에만 50만건 '역대급' close ) 등 시가총액 최상위 종목의 반등이 필수라는 분석이 나온다.

16일 코스피는 전날보다 0.36% 오른 3206.76으로 개장했다. 전날 장중 3200선을 기록한 데 이어 다시 3200선으로 출발한 것이다. 코스피가 3200을 넘어선 것은 지난 1월26일 이후 처음이다. 지난달 23일부터 꾸준히 우상향 곡선을 그리며 전날까지 6.31% 상승, 지난달 9일 2929.36까지 내려가는 등 2900~3100 구간의 박스권에서 벗어나는 추세다.

이 기간 시총 4~10위권(우선주 제외) 종목들은 더욱 가파르게 상승했다. 시총 4위 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 895,000 전일대비 4,000 등락률 +0.45% 거래량 176,165 전일가 891,000 2021.04.16 12:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정LG에너지솔루션, 배터리 업계 최초 RE100·EV100 동시 가입[클릭 e종목] "소송 불확실성 턴 SK이노베이션, 2차전지 기대감 본격화" close 은 14.97%, 5위 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 2,500 등락률 -2.07% 거래량 6,987,111 전일가 120,500 2021.04.16 12:10 장중(20분지연) 관련기사 물리셨나요?! “카카오” 향후 주가의 비밀! 속! 시원하게 말씀드립니다[굿모닝증시] 美다우 34000돌파.. 코스피는 3200 돌파?[클릭 e종목] "카카오, 실적개선·자회사 상장 모멘텀 부각" close 는 22.83%까지 올랐다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 804,000 전일대비 2,000 등락률 -0.25% 거래량 60,705 전일가 806,000 2021.04.16 12:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외인·기관 동반 매수 '3180선' 마감코스피, 외인 사자에 상승폭 확대 '3180선' 회복코스피, 외국인 매수세에 장초반 상승세 지속...3170선 등락 close (13.04%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 696,000 전일대비 4,000 등락률 -0.57% 거래량 197,604 전일가 700,000 2021.04.16 12:10 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3200 돌파.. 美증시·금리·지표 안정코스피, 외인·기관 동반 매수 '3180선' 마감[클릭 e종목]“에코프로비엠, 공격적 투자와 유럽 진출 기대” close (12.78%) 등도 줄줄이 두자릿수 상승률을 보였다. 같은 기간 코스피 상승률을 2배에서 최대 3배까지 웃돈 것이다.

그럼에도 시총 최상위 종목들은 다소 부진했다. 코스피 ‘대장주’ 삼성전자는 같은 기간 2.81% 상승하는 데 그쳤다. 지난 6일에는 한 달여 만에 8만5000원대를 넘어섰지만 이내 하락 추세로 전환, 지난 13일 장중 8만2000원대까지 주저앉기도 했다. 시총 2위 SK하이닉스도 마찬가지였다. 지난달 23일 이후 전날까지 1.85% 올랐을 뿐이다. 코스피 상승률 6.31%를 크게 밑도는 수준이다. 시총 3위 네이버도 1.30%가량만 올랐다.

시총 4~10위 종목들을 모두 더해도 코스피 내 비중은 삼성전자에 미치지 못한다. 전날 종가 기준 시총 4~10위 종목들의 시가총액 총합은 약 405조1360억원이다. 삼성전자의 502조587억원 대비 100조원가량 적다. 코스피에서 차지하는 비중도 뚜렷하게 차이난다. 코스피 시장 전체 시가총액에서 삼성전자, SK하이닉스, 네이버의 비중은 29.06%다. 4~10위권 종목들을 모두 더해도 14.98%에 불과하다. 삼성전자 단독 비중 21.89%에도 못 미친다. 결국 코스피가 한 단계 더 나아가기 위해서는 결국 삼성전자 등 최상위 종목의 반등이 필수인 셈이다.

다만 이들 종목이 향후 양호한 실적이 기대되는 만큼 충분히 코스피가 새로운 영역으로 나아갈 수 있다는 분석이 나온다. 특히 삼성전자와 SK하이닉스가 속한 반도체 부문의 업황 전망이 밝은 만큼 긍정적인 기대감이 커지고 있다. 반도체 공급 부족 현상으로 D램 가격이 급등할 것으로 예상되는 한편 낸드 부문도 반등해 메모리 반도체 업황이 빠르게 개선될 것으로 예상되기 때문이다.

최도연 신한금융투자 연구위원은 "연초 이후 삼성전자 주가는 미국 텍사스 오스틴 공장 가동 중단과 그에 다른 스마트폰 출하량 둔화 우려, 인텔의 파운드리 시장 진출에 따른 경쟁 확대 우려 등으로 주가가 지지부진했다"며 "현재 이 문제들의 불안감은 해소되고 있으며 특히 경기 회복 구간에서 비용 증가가 거의 없는 메모리 반도체의 이익 증가율이 시장을 압도하면서 올해 사상 최대 실적이 기대된다"고 내다봤다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr