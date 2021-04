[골프토픽] '옛날 골프여제' 소렌스탐 "이번엔 LET 출격~"

[아시아경제 노우래 기자] ○…‘왕년의 골프여제’ 안니카 소렌스탐(스웨덴·사진)이 유럽여자프로골프투어(LET)에 출전한다.

LET는 16일(한국시간) "소렌스탐이 6월10일부터 나흘 동안 스웨덴 예테보리에서 열리는 스칸디나비안믹스트에 출전할 예정"이라고 발표했다. 고국 스웨덴에서 출격하는 건 2008년 이후 13년 만이다. 이 대회는 남녀 선수 78명씩 모두 156명이 같은 골프 코스에서 겨뤄 순위를 가린다. 유러피언투어와 LET가 공동 주관하는 대회로 지난해 신설됐지만, 코로나19 사태로 막을 올리 못해 올해가 처음이다.

소렌스탐은 "고국에서 13년 만에 나서게 돼 너무 설렌다"면서 "역사적인 남녀 혼성 대회에서 출전하게 된 것도 더할 나위 없이 기쁘다"고 소감을 전했다. 소렌스탐이 바로 미국여자프로골프(LPGA)투어에서 72승을 거둬 역대 최다승 3위에 오른 선수다. 올해의 선수 8회, 평균타수 1위 6회, 상금왕 8회 등의 업적을 쌓았다. 지난 3월 게인브리지LPGA에 출전해 본선에 오르는 저력을 과시했다.

