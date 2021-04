[아시아경제 임혜선 기자] CJ푸드빌이 운영하는 베이커리 뚜레쥬르가 제주 쑥으로 만든 신제품을 16일 출시했다.

이번에 선보이는 제품은 쑥,콩, 찰떡 등 전통 식재료를 활용해 고소하고 건강한 맛으로 최근 인기를 끌고 있는 일명 ‘할매입맛’을 공략한 것이 특징이다.

‘쑥떡쑥떡 콩쑥이’는 해풍을 맞고 자란 제주 어린 쑥을 넣은 빵에 콩배기 찰떡을 넣어 든든함을 더한 제품이다.‘앙!쑥 크럼블’은 제주 쑥을 넣은 찰진 빵 속에 팥 앙금을 넣고 고소한 크럼블을 올렸다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr