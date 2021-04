휴온스글로벌 컨소시엄, 스푸트니크V 백신 기술이전 생산 계약 체결

[아시아경제 이춘희 기자] 휴온스글로벌 휴온스글로벌 084110 | 코스닥 증권정보 현재가 51,800 전일대비 11,900 등락률 +29.82% 거래량 492,133 전일가 39,900 2021.04.16 09:29 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-1일휴온스글로벌, 작년 4분기 영업익 89%↑휴온스, 작년 4분기 매출 1.7% 증가…당기순익 46%↑ close 은 프레스티지바이오파마 프레스티지바이오파마 950210 | 코스피 증권정보 현재가 32,950 전일대비 1,950 등락률 +6.29% 거래량 1,248,314 전일가 31,000 2021.04.16 09:29 장중(20분지연) 관련기사 프레스티지바이오파마, 주가 3만 1000원.. 전일대비 -1.74%프레스티지바이오파마, 검색 상위 랭킹... 주가 -2.31%美 FDA 패스트트랙 지정! 외인 순매수 2위!! 주가 올라갑니다 close , 휴메딕스 휴메딕스 200670 | 코스닥 증권정보 현재가 31,950 전일대비 4,450 등락률 +16.18% 거래량 1,191,696 전일가 27,500 2021.04.16 09:29 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일휴메딕스, 작년 4분기 영업익 35%↑덱사ㅇㅇㅇ 주사제 대장주 ‘ㅇㅇ약품’ 동급재료! 준비하세요! close , 보란파마와 컨소시엄을 꾸려 러시아 국부펀드(RFID) 측과 스푸트니크V 코로나19 백신 생산을 위한 기술이전 계약을 체결했다고 16일 밝혔다.

휴온스글로벌 컨소시엄은 기술 이전을 통해 오는 8월 백신 시생산을 시작할 예정이다. 각 사의 역량을 동원해 월 1억회분 이상 생산할 수 있는 시설을 구축할 방침이다. 이를 통해 RDIF가 요청하는 물량에 대해 유연히 대응해나간다는 계획이다.

스푸트니크V 백신은 지난 2월 의학 학술지 '랜싯'에 예방 효과가 91.6%에 달한다는 임상 3상 결과가 보고됐다. 현재 러시아를 비롯해 이란, 아르헨티나, 알제리, 헝가리 등 전 세계 60여개국에서 사용이 승인됐다. 유럽의약품청(EMA)도 이달 초 심사에 돌입했다.

휴온스글로벌 관계자는 "구체적인 물량은 비밀유지 조항으로 밝힐 수 없지만 RFID측 요청 물량에 대응하기 위해 4개 사가 컨소시엄 구성에 합의했다"며 "스푸트니크V 사용을 승인한 전세계 60여개국에 공급이 가능한만큼 코로나19 종식에 기여해나갈 것"이라고 말했다.

