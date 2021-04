관광공사, '한국관광 데이터랩' 지역순회 설명회 실시

[아시아경제 최동현 기자] 한국관광공사는 관광업계와 지자체, 유관기관들의 디지털 전환을 지원하기 위해 ‘한국관광 데이터랩’ 지역순회 설명회를 오는 29일부터 8월20일까지 연다고 16일 밝혔다.

이 설명회는 지난 2월 공사에서 서비스를 개시한 관광빅데이터 플랫폼인 한국관광 데이터랩을 중심으로 실시된다. 내용은 빅데이터적 사고, 빅데이터 분석과 인사이트 도출, 현업과제 연계 실습 등 실무중심 교육 프로그램으로 구성했다. 데이터랩 활용을 통한 마케팅 역량 강화에 초점을 뒀으며, 총 2일(16시간) 과정이다.

오는 29일 경남(부산 관광기업지원센터)을 시작으로 오는 8월20일까지 8개 권역에서 총 12회에 걸쳐 실시된다. 관광빅데이터 활용에 관심 있는 관광부문 종사자는 누구나 무료로 참여 가능하다. 다만 코로나19를 감안한 거리두기가 가능한 공간에서 30명으로 제한을 둬 진행한다. 설명회 일정과 참여 신청은 한국관광 데이터랩 누리집을 참조하면 된다.

도현지 관광공사 관광미래인재양성팀장은 “실무에서 데이터 기반의 과학적 관광마케팅을 적용하는 역량 강화의 좋은 기회가 될 것”이라며 “오는 9월부터는 빅데이터 뿐 아니라 디지털마케팅 등 관광산업의 전반적인 디지털 전환에 도움이 될 새로운 교육과정도 개설할 예정”이라고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr