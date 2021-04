서울상의, 서울경제위원장에 허범무 ㈜고우넷 대표이사 위촉

[아시아경제 황윤주 기자] 서울상공회의소(회장 최태원)는 ‘서울경제위원회’ 제6대 위원장으로 허범무 ㈜고우넷 대표이사를 선임했다고 16일 밝혔다.

2003년 출범한 서울경제위원회는 서울지역 25개 구(區) 상공회 회장들로 구성되며, 서울소재 중소상공인의 권익 향상과 경영애로 해소 및 정책건의 등의 경영활동을 지원하고 있다.

허범무 신임 위원장은 2018년부터 성동구상공회 회장으로 서울경제위원회에 참여해왔으며 임기는 2년이다.

허범무 위원장은 "상공회 회장들과 협력하여 지역사회에 기여하고 경제활성화를 위해 노력할 것"이라며 "서울시와 협업을 통해 공동사업 추진 등 중소상공인의 애로 해소와 경영환경을 개선해나가는데 앞장서겠다"고 포부를 밝혔다.

부위원장으로는 김남전 서대문구상공회 회장(도서출판 기린원 대표), 김영철 동대문구상공회 회장(㈜한성에프아이 대표이사), 김흥원 강북구상공회 회장 (㈜해민기업 대표이사), 박재환 도봉구상공회 회장(한양자동차정비㈜ 대표이사), 이재흥 마포구상공회 회장(㈜에코밸리 대표이사), 이홍원 강동구상공회 회장 (리플래시기술㈜ 대표이사) 등 6인이 선임됐다.

