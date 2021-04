GS25, 강릉초당두부케이크 출시…MZ세대 공략

[아시아경제 임춘한 기자] GS25는 16일 강릉초당두부를 새롭게 해석한 '강릉초당두부케이크'를 PB 상품으로 선보인다고 밝혔다. 강릉초당두부케이크는 옛 것을 새롭게 해석해 즐기고 소비하는 MZ세대와 옛 상품을 통해 과거를 추억하는 40·50세대의 소비 트렌드를 반영해 특별 기획한 상품이다.

이 상품은 총 8개월 이상의 개발 기간이 소요됐다. GS25는 수백개의 시제품을 생산해 테스트 하는 과정을 거쳐 국내산 콩을 사용한 강릉초당두부의 함유량을 총 중량의 30% 수준으로 높이고 국내산 요거트, 자연크림치즈 등을 부재료로 활용한 강릉초당두부케이크를 최종 완성했다.

강릉초당두부케이크는 일반 케이크와 달리 진하게 느껴지는 고소한 맛이 가장 큰 특징이다. 요거트 등 부재료에서 느껴지는 달콤함과 상큼함이 두부의 고소함과 조화를 이뤄 다채로운 풍미가 느껴진다. 또한 주재료인 강릉초당두부의 정체성을 나타내는 동시에 고객에게 색다른 재미 요소를 부여하고자 두부 용기를 축소한 듯한 포장 용기를 별도 제작했다.

GS리테일 관계자는 “최근 이색 컬래버, 재미 요소를 갖고 있는 상품에 대한 소비 트렌드가 확대되고 있다"며 "강릉초당두부케이크를 시작으로 오감을 만족시킬 수 있는 신개념 디저트를 확대해 갈 것"이라고 말했다.

