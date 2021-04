"과자로 숭례문을" 롯데마트×해태, 한정판 과자 단독 판매

해태 대표과자+물엿+초콜릿 튜브 등 구성 '얼초 숭례문 만들기' 출시

'조립도'로 손쉬운 만들기…원하는 스타일로도 제작 가능

롯데마트 단독 500개 한정 1만4800원 판매

[아시아경제 김유리 기자] 롯데마트는 어린이날 시즌을 맞아 해태제과와 한정판 과자 '얼초 숭례문 만들기'를 출시했다고 16일 밝혔다. '얼초 숭례문 만들기'는 얼려먹는 초코만들기의 확장판 세트로, 해태제과의 대표 과자인 '사루비아', '웨하스', '에이스'와 접착제 역할을 할 식용 물엿, 초콜릿 튜브 등으로 구성됐다.

해당 제품은 블록 완구처럼 동봉된 조립도를 참고해 숭례문을 만들 수 있는 제품으로, 조립도를 참고하지 않고 원하는 스타일로도 만들 수 있다. 롯데마트에서만 5000개 한정으로 판매하며, 가격은 1만4800원이다.

권지현 롯데마트 과자MD(상품기획자)는 "코로나19로 야외 활동이 자유롭지 않은 아이들을 위해 집안에서 즐길 수 있는 제품을 선보이게 됐다"며 "추후에도 트렌드에 맞는 다양한 제품을 기획해 나갈 계획"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr