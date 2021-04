송파구 오금아남A 전국 최초 세대수 증가형 리모델링 착공

2012년 주택법 개정 이후 전국 첫 착공 '세대수 증가형 리모델링사업' 사례

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)는 12일 세대수증가형 리모델링사업으로는 전국 최초로 오금동에 위치한 아남아파트 리모델링사업의 착공신고서를 수리, 착공신고필증을 교부했다고 밝혔다.

이는 2012년 주택법 개정 이후 세대수증가형 리모델링사업으로는 전국 최초 착공사례다.

송파구 송파둘레길 성내천 구간에 있는 아남아파트는 1992년 준공한 2개 동 299세대 규모의 소규모 단지다.

공동주택 리모델링을 위해 2008년1월 조합을 설립했으나 당시에는 기존 세대수만큼만 리모델링이 가능해 사업성 부진 논란을 겪는 등 오랫동안 사업추진이 지연됐다.

이후 2012년 주택법 개정으로 세대수증가형 리모델링이 허용되고, 2014년 추가 개정으로 기존보다 최대 15%까지 세대수 증가가 허용됨에 따라 2015년 이후에야 아남아파트 리모델링 추진을 본격화할 수 있었다.

아남아파트는 수평증축 리모델링을 통해 기존 지하 1~지상 15층, 299세대에서 지하 3~지상 16층, 328세대로 변경하고 증가된 29세대는 올 상반기 중으로 일반분양할 예정이다.

향후 32개월간의 공사 후 2023년12월 입주예정이며 시공사는 쌍용건설이다.

박성수 구청장은 “코로나에도 불구하고 주민들의 관심도가 매우 높아 리모델링사업의 비대면 전자투표 총회가 가능토록 국토교통부에 적극 건의하는 등 다양한 행정지원이 있었다”면서 “송파구의 많은 단지가 사업을 추진 중인 만큼 구민 의견을 경청하며 리모델링사업의 모범사례를 만들고 실질적인 주거환경 개선으로 이어지도록 역량을 집중하겠다”고 강조했다.

한편 송파구는 현재 총 6개단지가 리모델링조합을 설립, 사업을 본격 추진중에 있으며 그 외에도 여러 단지가 사업추진을 준비하고 있다.

전국 최초로 수직증축 리모델링사업 사업계획승인을 득한 송파성지아파트는 주민이주가 진행되고 있고, 단일 단지 전국 최대 규모의 리모델링조합을 설립한 가락쌍용1차아파트는 현재 안전진단 추진과 시공자 선정을 동시에 추진하고 있다.

또 서울형리모델링 시범단지로 선정된 문정시영아파트와 문정건영아파트 역시 적극적인 행정지원에 힘입어 빠른 속도로 사업추진이 진행 중이다.

