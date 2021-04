동두천시, "경제성 양호"‥ 'GTX-C' 동두천 연장 타당성 용역 보고회

경제성 B/C값 1.73

[아시아경제 라영철 기자] 경기 동두천시가 '수도권광역급행철도(GTX-C)' 노선의 동두천역 연장 사전 타당성 조사 용역 중간 보고회를 열고 연장 당위성을 강조했다.

시는 15일 "기술 검토 결과 기존 경원선 선로와 역사에 추가 플랫폼과 회차선·주박선 설치만으로 경제성 B/C값이 1.73으로 양호한 결과가 도출됐다"고 밝혔다.

이어 "GTX-C노선이 동두천역으로 연장되면 광역교통 여건이 열악한 양주 남면, 연천, 철원, 포천 등 경기북부 주민과 인근 군부대 장병들의 수요도 상당할 것"이라고 예측했다.

시는 이번 용역 보고 결과를 경기도와 국토교통부에 제출할 예정이다. 하반기에 선정되는 '우선협상대상자'에게도 연장되도록 요구할 방침이다.

이번 용역은 ㈔대중교통포럼과 ㈜이산이 맡았다.

최용덕 시장은 "GTX-C노선의 동두천 연장으로 소외됐던 경기 북부 주민의 삶의 질 향상과 주변 미군 주둔 공여지 개발에 민간이 참여하는 계기가 될 것"이라면서 "환승 여건 개선 계획을 세우고 지역 국회의원, 도 의원, 시의원과 협력해 연장이 확정될 때까지 최선을 다하겠다"고 말했다.

경기북부=라영철 기자 ktvko2580@asiae.co.kr