[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 15일 옛 염강초등학교에 예방접종센터를 설치, 만 75세 이상 어르신을 대상으로 화이자 백신 접종에 들어갔다.

구는 예방접종이 원활하게 진행될 수 있도록 센터 내에 접수실, 예진실, 접종실, 대기실, 전산입력실 등의 공간을 마련했다.

노현송 구청장은 “어르신들이 한 치의 불편함 없이 안전하게 백신 접종을 받을 수 있도록 모든 행정력을 총동원하겠다”며 “구민들께서도 안심하시고 백신 접종 차례가 오면 꼭 접종하셔서 소중한 일상을 회복하는 데 동참해 주시길 당부드린다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr