[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 15일 오후 신월여의지하도로(구 제물포 터널) 개통 기념행사에서 현장 공사관계자들과 인사를 나누고 있다.

이날 행사에는 오세훈 서울시장, 서울시의회 김정태 운영위원장을 비롯한 정재웅, 최웅식 시의원과 김영주, 김민석 국회의원 등이 자리해 개통을 함께 기념했다.

신월여의지하도로 사업은 양천구 신월IC에서 영등포구 여의대로에 이르는 7.53㎞ 구간을 지하도로로 연결하는 공정으로, 개통이 완료되면 출퇴근 통행시간이 기존 32분에서 8분으로 단축될 것으로 예상하고 있다.

채현일 구청장은 "제물포 터널 공사가 순조롭게 진행될 수 있도록 구 차원의 지원 아끼지 않겠다"고 전했다.

