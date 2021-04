[아시아경제 강나훔 기자] 김범수 카카오 의장이 기부 활동을 위해 자신이 보유중인 카카오 지분 일부를 매각한다.

15일 업계에 따르면 김 의장은 카카오 주식 약 5000억원어치의 블록딜(시간외대량매매)을 진행 중이다. 매각 대상은 JP모건으로 알려지고 있다. 5000억원 김 의장이 보유한 주식수의 1%에 해당한다.

카카오 관계자는 "이번 블록딜을 통해 마련된 재원은 상반기 재단 설립을 포함해 지속적인 기부 활동에 사용되며 개인 용도로도 일부 활용된다"고 말했다.

앞서 김 의장은 지난 2월 재산 절반 이상(약 5조원 규모)을 사회문제 해결을 위해 기부하겠다고 선언했다. 지난달에는 자발적 기부 운동 '더기빙플레지'에 220번째 기부자로 이름을 올리기도 했다.

