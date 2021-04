떠오르는 주상복합아파트, 베트남 하노이 '라카스타'...외국인 대상 분양 인기

[아시아경제 김소영 기자] 하이브랜드는 베트남 하노이에 신축 중인 주상복합아파트 'LACASTA(라카스타)' 총 522세대 중 한정 100세대를 유럽, 대만, 홍콩 등 외국인을 대상으로 공급할 계획이라고 15일 밝혔다.

이번에 공급되는 라카스타 아파트는 베트남 하노이 하동지구 반푸신도시 총 28만평 내에 하이브랜드가 개발하는 2만8천평 단지 에 신축하는 주상복합아파트다. 현재 공조 설비공사를 마무리하는 단계로 내년 3월 입주 예정이다.

이 아파트는 총 522세대 중 100세대 한정으로 한국을 포함해 유럽, 대만, 홍콩 등에 분양하며 이미 50%이상은 분양이 완료된 상태다. 분양가는 30~40평대 기준 2~3억 원대로 중대형 아파트를 공급 받을 수 있다.

또 외국인용으로 분양하는 아파트는 차후 다른 외국인이나 내국인들간에 매매가 자유로운 장점이 있다. 이외에도 하이브랜드는 공급부터 임대, 매각 등과 관련된 세금문제 및 취득신고 대행, 임대관리까지 베트남 현지전문가와 연계해 일괄 지원해 줄 예정이다.

신완철 단국대 부동산건설대학원 겸임교수는 "베트남 하노이 라카스타 아파트는 인근에 초중고 국제학교가 들어오면 교육환경이 우수하고, 하노이에서는 보기 드물게 상가 등 편의시설이 갖추어져 있으며, 단지 앞에서 하노이 시내까지 전철로 15분거리로 교통이 편리하고, 하노이 인근에 삼성전자 등 글로벌기업이 많아 인구가 증가일로에 있는 추세, 주택수요 급증, 투자가치가 높은 지역으로 기대된다"고 전망했다.

한편 자세한 내용은 유튜브 채널 '굿모닝 하노이'에서 확인할 수 있다.

