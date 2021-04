[아시아경제 장세희 기자]정부가 지방교부세와 지방교육재정교부금 정산금 2조3000억원을 지방자치단체에 교부했다고 기획재정부가 15일 밝혔다.

이번에 교부된 금액은 지난해 국가결산 결과 확정한 일반회계 세계잉여금 5조7000억원 중 지방교부세 정산금 1조5000억원, 지방교육재정교부금 정산금 7000억원을 17개 시도에 각각 교부했다.

지방교부세는 경북(2096억원), 전남(1826억원), 경남도(1480억원) 순으로 많이 배정됐다.

지방교육재정교부금은 경기교육청(1508억원), 서울교육청(876억원), 경남교육청(534억원) 순이었다.

한편 이번에 포함되지 않은 특별교부세 정산분(334억원)은 향후 재해 등 관련 소요가 발생할 경우 교부할 예정이다.

