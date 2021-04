최기영 장관 “28㎓ 5G도 기지국 공동 구축 허용할 것”

[아시아경제 구은모 기자] 최기영 과학기술정보통신부 장관이 28기가헤르츠(㎓) 대역의 5G 기지국 구축도 이동통신사들의 공동 구축 방안을 고려하고 있다고 밝혔다.

15일 최기영 과학기술정보통신부 장관은 서울 여의도 켄싱턴 호텔에서 이동통신 3사 최고경영자(CEO)들과 ‘농어촌 5G 공동이용 업무협약’ 행사에 참석했다.

최 장관은 이날 행사에 앞서 기자들과 만난 자리에서 28㎓ 대역의 5G 1만5000국 의무구축이 미흡하지 않느냐는 질문에 “올해 (28㎓ 대역 5G 기지국은) 이동통신 3사가 공동구축을 많이 하게 된다”며 “공동구축을 통해서도 같은 효과가 나는 것을 생각하면 크게 어렵지 않게 의무구축 목표에 가깝게 달성할 것”이라고 말했다.

앞서 이통3사는 2018년 5G 주파수 경매에서 28㎓ 대역을 할당받으면서 3년 내에 의무적으로 구축해야하는 28㎓ 대역 5G 기지국 설치 계획을 제출했다. 당초 이통3사가 3년째인 올해까지 의무로 구축해야하는 28㎓ 대역 5G 기지국 수는 ▲SK텔레콤(1만5215대) ▲KT(1만5000대) ▲LG유플러스(1만5000대)로 총 4만5215대다.

그러나 업계에 따르면 현재까지 이동통신사들이 설치한 28㎓ 대역 5G 기지국은 목표치에 한참 모자란 것으로 알려졌다. 과기정통부는 내년 이동통신사를 상대로 28㎓ 대역 5G 기지국 구축에 대한 이행 점검을 실시할 예정이다.

한편 이날 과기정통부와 이통3사는 농어촌 지역의 5G 무선통신시설을 공동 구축해 3년 내 상용화를 마친다는 내용을 골자로 하는 업무협약을 체결했다. 최 장관은 “오늘 마련한 농어촌 5G 공동이용은 국내 통신3사 간 바람직한 협력 사례가 될 것”이라며 “도·농간 5G 격차를 조기에 해소하고 디지털 포용 사회의 초석을 놓을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이통3사는 당장 상반기부터 공동망 관리시스템 등 필요한 기술 개발에 나서, 하반기 중반에는 망 구축을 시작하고 연내 시범 상용을 실시한다는 계획이다. 이후 시범결과를 분석·평가해 망 안정화 등 필요한 조치를 통해 2024년 상반기까지 단계적으로 상용화를 완료한다는 방침이다. 여기에 이통3사의 85개시 행정동 지역 기지국 구축이 예정대로 병행된다면 국내 5G 커버리지 확대에는 속도가 붙을 것으로 보인다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr