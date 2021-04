산단공, 2년 연속 공공기관 안전활동 수준평가 A등급 달성

[아시아경제 김철현 기자] 한국산업단지공단(이사장 김정환, 이하 산단공)은 고용노동부가 주관하고 한국산업안전보건공단이 수행하는 '공공기관 안전활동 수준평가'에서 2년 연속 A등급을 달성했다고 15일 밝혔다.

공공기관 안전활동 수준평가는 2022년까지 산재사고 사망자를 절반 이상으로 감축한다는 정부의 방침에 따라 각 공공기관에서 추진한 안전보건 활동과 수준에 대한 종합적인 평가이다. 지난해 평가 신설 후, 올해 두 번째 평가를 실시했다.

산단공은 안전전담 조직을 신설하고 전담 인력도 지속적으로 확대하는 한편 지난해 2월 코로나19가 대구 지역에 유행했을 때 신속하게 업무지속계획(BCP)을 수립해 대응했다.

김정환 이사장도 취임 이후 '안전한 산업단지는 공단의 핵심가치이자 최우선 목표'라는 안전보건경영방침을 수립하고, 20회 이상 현장에 나가 직접 안전을 살폈다. 김 이사장은 "이번 평가 결과에 안주하지 않고 공단 직원과 수급업체 근로자, 전 국민의 안전을 위해 사회적 책임을 다해나갈 것"이라며 "안전경영 정착을 통해 정부의 산업재해 사망자 절반 이상 감소 목표에 기여할 것"이라고 말했다.

