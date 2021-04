대포통장 필요한 분? 보이스피싱 조직에 통장 유통해 7억원 번 ‘조폭’ 구속

부산경찰청, 합숙·유령회사 차려 대포통장 공급한 조직폭력배 6명 검거

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 보이스피싱 조직에 이른바 ‘대포통장’을 유통해준 조직폭력배가 검거됐다. 경찰 조사에서 보이스피싱 조직은 조폭을 끼고 하거나 연계된 ‘동색’ 조직임이 드러났다.

부산경찰청 강력범죄수사대(총경 박준경)는 오피스텔 등에서 합숙 생활을 하면서 유령회사를 설립하고, 법인·개인 명의 대포계좌를 개설해 보이스피싱·불법 도박사이트 등 범죄조직에 불법 유통한 조직폭력배 등 전자금융거래법 위반 피의자 6명을 검거해 그 중 1명을 구속했다고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 피의자들은 다수 유령회사를 설립하고, 법인과 개인 명의로 허위 개설한 금융계좌에 접근해 통장 및 OTP, 공인인증서 등 매체를 보이스피싱, 도박사이트 등 범죄조직에 양도하는 방법으로 총 7억6800만원의 범죄수익을 얻었다.

경찰은 첩보 입수 후, 증거자료를 수집·분석해 피의자들을 특정했다. 전국에 은신 중인 대포통장 제조책 5명과 유통총책인 조직폭력배 1명 등 6명을 끈질기게 추적해 검거했다.

경찰 관계자는 “대포통장 수사 과정에서 발견된 문제점들이 지속적으로 발생할 수 있다고 보고, 법적 보완과 제도적 개선을 위해 금감원과 국세청 등 유관기관에서 개선책을 마련해야 한다”고 말했다.

