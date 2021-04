조선호텔앤리조트 최상급 브랜드 '조선 팰리스' 내달 25일 오픈…사전 예약 판매

'조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔'

한국 최초 '럭셔리 컬렉션' 호텔로 선봬

5월25일 오픈 기념 사전 예약 판매

[아시아경제 김유리 기자] 조선호텔앤리조트는 '조선 팰리스 서울 강남, 럭셔리 컬렉션 호텔(조선 팰리스)' 그랜드 오픈일을 다음달 25일로 확정, 오픈 기념 사전 예약 판매를 시작한다고 15일 밝혔다.

조선 팰리스는 조선호텔앤리조트가 첫 선을 보이는 최상급 독자 브랜드 호텔이다. '당신이 빛나는 시간(Exclusively Yours)'이라는 브랜드 슬로건을 내세웠다. 또한 한국 최초로 메리어트 인터내셔널의 럭셔리 호텔 브랜드인 '럭셔리 컬렉션(The Luxury Collection)'과 소프트브랜드 제휴를 맺어 국내에서 첫 번째로 오픈하는 럭셔리 컬렉션 호텔로 선보인다.

조선 팰리스는 서울 강남구 역삼동 테헤란로 중심부의 센터필드 웨스트타워 내 로비층 웰컴 리셉션과 3, 4층으로 이어지는 연회장, 24층부터 36층 고층부 객실·다이닝, 조선 웰니스 클럽 등으로 구성됐다. 총 254개 객실과 콘스탄스, 이타닉 가든, 더 그레이트 홍연, 1914 라운지 & 바, 조선델리 더 부티크 등 5개 고메 컬렉션, 고객 맞춤형 서비스를 선보일 그랜드 리셉션, 최대 300명이 한 번에 이용할 수 있는 '더 그레이트 홀'을 비롯한 3개 연회장, 수영장 및 피트니스 시설로 구성됐다.

조선 팰리스는 "호텔의 디자인 설계는 글로벌 신진 디자이너로 주목 받고 있는 움베르트&포예(Humbert&Poyet)가 맡았다"며 "호텔 시그니처 향인 '라스팅 임프레션(Lasting Impression)'도 개발하는 등 오감을 만족시키는 서비스를 준비하고 있다"고 말했다.

객실 베딩으로는 이탈리아 럭셔리 침구 브랜드 프레떼(Frette)의 '더 럭셔리 컬렉션 프레떼 베드 & 베딩 세트'를 준비했다. 프레떼의 최상위 라인인 안드레아(Andrea) 라인을 전 객실과 욕실의 모든 린넨류에 적용했다. 메트리스는 '시몬스'의 뷰티레스트 컬렉션 중 '더 원' 라인을 비치했다. 최상위객실 '조선 마스터스 스위트'와 '조선 그랜드 마스터스 스위트'에는 '블랙' 라인을 적용했다.

어메니티는 럭셔리 컬렉션의 시그니처 어메니티인 바이레도(BYREDO)의 르 슈망(Le Chemin) 라인을 비치했다. 또 객실 내 미니바를 프라이빗 바로 특화해 칵테일 등을 즐길 수 있도록 했다.

한편 '위드 코로나' 시대에 맞는 서비스도 도입했다. 전 객실 내 자동 UVC 살균장치를 도입해 객실 정비 후 자동으로 자외선 살균시스템이 작동되게 했다. 공기청정, 가습기능 역시 객실 내부 필터로 장착돼돼됐다. 전 객실에 에어드레서를 설치했다. 체크아웃을 비롯한 객실 내 모든 서비스를 객실 스마트TV와 태블릿PC를 통해서도 진행할 수 있도록 했다. 투숙고객 전용 로봇 버틀러인 '로얄 스테프 라이언'이 호텔의 어메니티와 호텔 내 편의점 물품을 전달해주는 등 서비스를 제공하도록 선택할 수 있다.

조선 팰리스는 오픈을 기념해 '로얄 인비테이션 투 조선 팰리스' 패키지를 출시했다. 5월25일부터 8월31일까지 투숙 가능한 상품으로 모든 객실에 바이레도 르 슈망 향의 욕실 어메니티 키트(6종)를 추가 증정한다. 어린이 동반 가족에게는 무스텔라 욕실 어메니티 키트 1세트도 추가 제공한다.

로얄 인비테이션 투 조선 팰리스는 홈페이지를 통해 예약 가능하다. 가격은 스테이트 객실 기준 35만2000원(10% 세금 별도)부터다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr