국회 찾은 허성무 시장 "진해신항 잇는 '창원산업선' 국가철도망 구축돼야"

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 허성무 시장이 창원의 도시경쟁력 강화와 동남권 균형발전을 앞당길 핵심 현안 해결을 위해 소통 행보를 이어가고 있다.

창원시에 따르면 지난 14일 국회를 찾은 허 시장은 창원산업선의 제4차 국가철도망구축계획 반영과 수서발 고속철도(SRT) 경전선 운행 등에 대해 적극적인 지원을 건의했다.

먼저 '창원산업선'의 제4차 국가철도망구축계획 반영에 대해 논의했다. 허 시장은 지난해부터 올해 초까지 여러 차례 정부와 국회 등에 창원산업선 필요성을 건의해왔다.

허 시장은 의원들과의 면담 자리에서, 앞으로 조성될 진해 신항과 창원·대구권의 산단 집적화로 철도 수송 용량이 부족함은 물론, 중부내륙고속도로 지·정체가 심각하게 발생할 것으로 예측된다며 철도 건설의 당위성을 설명했다.

또한 창원~서대구 간 철도물류망 구축은 제5차 국토종합계획에 반영된 국가 정책 사업이며, 올해 국토위 소관 예산안 예비심사보고서에도 제4차 국가철도망구축계획 수립 시 창원산업선 반영을 검토한다는 부대 의견이 명시돼 있음을 강조했다.

우리나라 물류 산업의 거점이 될 진해 신항이 철도 중심의 수송 용량을 확보해 유라시아 대륙으로까지 이어지는 동북아 물류 플랫폼 중심지 역할을 하기 위해서, '창원산업선'이 반드시 제4차 국가철도망구축계획에 반영돼야 한다고 재차 설명했다.

이어 수서발 고속철도(SRT) 경전선 운행을 위한 정책적 지원도 요청했다. 허 시장은 해마다 광역 이동 수요가 급증하는 데 반해, 고속철도(SRT) 노선이 경부고속선과 호남고속선으로 제한됨에 따라 경전선 이용자들의 상대적 박탈감이 상당하다며 사업의 필요성을 강조했다.

허 시장은" 올해 2분기가 시작됐고 이제는 가속 페달을 밟아야 할 때"라고 전하며, "오랜 시간 시민들의 숙원으로 남아있는 주요 현안 사업이 반드시 해결될 수 있도록 전방위적인 소통 행정에 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr