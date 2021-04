무안소방서, 롯데아울렛·마트 남악점과 소방 안전 체험

[아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 전남 무안소방서(서장 박원국)는 오는 15일부터 전남 서부권 초대형 쇼핑몰인 롯데 아울렛·마트 남악점과 함께 무안 군민 대상 소방 안전 홍보의 목적으로 쇼핑, 놀이, 체험을 한 곳에서 배우고 익힐 수 있는 공간을 마련한다고 14일 밝혔다.

소방 안전 체험공간은 3개의 체험공간으로 운영하며, 심폐소생술을 혼자 연습해 보는 셀프연습대, 보이는 소화기 체험, 우리 군 어린이 불조심 포스터 작품 전시회, 어린이 방화복 입고 소방차·구급차 모형에서 사진 찍기 등 어린이 중심 소방 안전 체험교육 장소와 체험에 있어 방역 준수, 체험 피로감을 해소할 수 있도록 별도 휴식 공간도 마련했다.

특히 이번 행사 기간 중 5월 5일 어린이날은 전남 3호 이동안전체험차량을 광장에 배치해지진 발생, 화재 비상 탈출 등 각종 체험과 안전 선물 꾸러미를 배부해 주택용 화재경보기 설치 촉진 적극 홍보할 예정이다.

박원국 서장은 “많은 군민이 소방서를 방문 하지 않고도 현실적인 체험이 가능하도록 준비할 것”이며 “가족과 함께 놀며 즐기는 사이 소방 안전의식이 심어지는 좋은 기회가 되길 바란다”고 밝혔다.

