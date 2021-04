중기부-중진공, 충청연수원 개원…"디지털 전환·스마트 역량 강화"

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 14일 충남 천안시 서북구에 충청연수원을 건립하고 개원식을 개최했다.

개원식에는 권칠승 중기부 장관과 김학도 중진공 이사장, 박상돈 천안시장, 이성기 한국기술교육대학교 총장을 비롯해 충남북부상공회의소장 등 지역 경제인들이 함께했다.

중진공은 지방 권역별 맞춤형 인력양성 및 중소기업 경쟁력 강화를 위해 2017년부터 충청연수원 건립에 착수했다. 총 사업비는 325억원, 면적은 부지 2만4587㎡(7437평), 건물 1만1892㎡(3597평)이다.

충청연수원은 올해 중소벤처기업의 디지털 전환과 스마트제조역량 강화를 위한 5개 분야 46개의 교육과정을 운영한다. 특히 충청지역 주력산업인 바이오산업 관련 연수과정을 개설해 전문인력 양성에 앞장선다는 계획이다. 연수원은 연간 5000명 이상의 교육수요를 충족시킬 수 있을 것으로 예상된다. 온라인 강의 및 웹세미나 전용 스튜디오도 갖추고 있다.

또한 스마트공장배움터를 구축해 중소벤처기업 디지털 혁신을 위한 현장인력을 양성한다. 교육용으로 제작된 생산설비를 통해 제조 데이터 수집, 저장, 분석 등을 실습할 수 있어 연수생은 인공지능·빅데이터·가상현실 기술이 적용된 모형 자동차 생산과정을 체험해볼 수 있다.

이날 개원식에서는 중진공 인력양성 사업 비전 선포식도 함께 진행됐다. '차세대 산업혁명을 선도할 중소벤처기업의 미래인재 양성'이라는 새로운 비전을 제시하고 ▲스마트한 혁신인재 ▲문제해결형 창의인재 ▲소통하는 협업인재 등 3대 양성 인재상을 발표했다.

김학도 중진공 이사장은 "충청지역은 사람과 교통의 중심지이자 국가경제의 허브를 담당하는 지역"이라며 "중진공은 지역주력산업 성장을 이끌어 갈 미래인재를 양성하고 역량 강화를 지원해 제조현장의 디지털 혁신을 이끄는 마중물 역할을 하겠다"고 말했다.

