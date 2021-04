4차유행 우려 속 백신도 비상…당국 "'美접종중단' 얀센, 도입계획 변동 없어"(종합)

하루 확진자 731명에 4차 유행 우려↑

"금주 상황 지켜본뒤 거리두기 격상 등 검토"

美 얀센 접종 중단에 백신 계획도 불투명

[아시아경제 김지희 기자] 국내 코로나19 확진자 수가 엿새만에 하루 700명을 다시 넘었다. 전날까지 이틀 연속 500명대를 유지하다 주말 검사 수 감소의 영향이 사라지면서 곧장 700명대로 올랐다.

중앙방역대책본부는 14일 0시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자가 731명 늘어 누적 11만1419명이라고 밝혔다. 지역 발생은 지난 1월7일(832명) 이후 98일 만에 가장 많은 714명으로 집계됐다. 최근 주중 확진자 수는 주 초반에 비해 200명 넘게 증가하는 양상을 보이고 있다. 지난주에도 월요일(5일) 473명에서 주 중반인 목요일(8일) 700명으로 급증했다. 이 같은 추세라면 이번 주 하루 800명에 육박하는 확진자가 나올 가능성도 있다.

각종 지표들은 여전히 유행 확산을 가리키고 있다. 수도권의 잠재적인 감염원이 되는 ‘숨은 감염자’의 비중도 전체 확진자의 30%에 육박한다. 이날도 수도권 임시선별검사소에서 140명이 무더기로 확진됐다. 권덕철 중앙재난안전대책본부 1차장은 "감염재생산지수가 1.12를 넘는 등 모든 지표의 방향이 상황의 심각성을 말해주고 있다"며 "집단감염이 유흥시설, 교회, 학원 등 다중이용시설을 매개로 가족, 직장, 학교 등으로 확산하는 양상"이라고 우려를 드러냈다.

일단 방역당국은 이번주 코로나19 유행 추이를 지켜본뒤 거리두기 단계, 영업시간 제한 조정 등을 검토한다는 방침이다. 윤태호 중앙사고수습본부 방역총괄반장은 이날 코로나19 정례브리핑에서 "주말 검사량 감소에 의한 효과가 사라지는 첫날이 수요일이기 때문에 수요일부터 토요일까지는 환자 수 증가가 뚜렷하게 나타난다"며 "이번주 상황을 종합적으로 판단해 거리두기 조정 부분과 방역 조치, 방역수칙 강화를 같이 검토할 필요가 있을 것 같다"고 말했다.

앞선 3차 유행 시기와 비교해 현재 의료대응체계에 비교적 여유가 있다는 게 당국의 판단이다. 윤 반장은 "(확진자) 숫자와 함께 또한 위중증환자, 특히 의료체계의 대응여력이 얼마만큼 되느냐, 위중증환자가 얼마만큼 있느냐라는 부분들도 중요한 고려요소"라며 "지난 3차 유행 시기에 비해서 현재는 위중증환자가 매우 낮은 수준으로 관리가 되고 있다"고 강조했다.

반면 불안 요소로는 4차 대유행이 하루 300~400명대에서 출발했다는 점을 꼽았다. 윤 반장은 "11월 중순까지는 근간을 이루는 환자 수가 100명대 수준이었으나, 기저에 있는 환자의 숫자 자체가 4차 유행이 높기 때문에 규모가 더 커질 가능성들이 있다는 게 많은 전문가들의 지적"이라며 "4차 유행이 더 큰 규모로 가지 않도록 노력하고 있다"고 말했다.

한편 시간이 지날수록 백신 수급 계획이 차질을 빚을 것이란 우려는 커지는 상황이다. 아스트라제네카 백신이 혈전 생성 논란으로 접종이 일시 중단됐다가 최근 30세 이상을 대상으로 재개됐지만, 이번에는 미국 존슨앤드존스(J&J)의 얀센 백신이 비슷한 논란을 빚고 있다. 미국 식품의약국(FDA)와 질병통제예방센터(CDC)는 13일(현지시간) 얀센 백신 접종자에게서 ‘드물지만 심각한’ 형태의 혈전이 나타난 사례 6건을 근거로 사용 중단을 권고했다. 얀센 백신은 2분기부터 국내에 600만명분이 도입될 예정이다.

백영하 백신도입총괄팀장은 "얀센 백신의 미국 접종 중단과 관련해 국내 도입계획은 아직까지는 변경되지 않은 상태"라며 "질병관리청과 지속적으로 이 부분에 대해 모니터링하면서 안전성을 점검해 나갈 계획"이라고 설명했다.

