"아침 꼭 먹고 술 절제"…'국민공통식생활지침' 발표

5년 주기로 발표…큰 틀은 2016년 지침 유지

[세종=아시아경제 문채석 기자] 정부는 14일 국민의 건강과 균형잡힌 식생활을 위한 가이드라인인 '국민공통식생활지침'을 발표했다. 2016년 이후 5년 만에 새 지침을 발표한 것으로, 아침 먹기 등 큰 틀의 원칙은 유지했다.

보건복지부와 농림축산식품부, 식품의약품안전처가 공동 발표한 지침엔 식품 및 영양섭취, 식생활 습관, 식생활 문화 분야의 수칙이 포함돼 있다.

특히 '식품 및 영양섭취'와 관련해 ▲매일 채소, 과일, 곡류, 고기·생선·달걀·콩류, 우유·유제품 등의 균형잡힌 섭취 ▲덜 짜게, 덜 달게, 덜 기름지게 먹는 습관 ▲물을 충분히 마시는 습과 등을 강조했다.

정부 관계자는 "각 부처에서 건강한 식생활과 관련하여 강조하고 있는 정책적 사항들을 실생활에 적용할 수 있도록 지침을 마련했다"고 설명했다.

