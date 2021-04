IMF "한국, 아직 기준금리 올릴 때 아니다"

조너선 오스트리 IMF 아시아·태평양국 부국장

"인플레이션 증거 확인되지 않고 있어"

"가계부채, 주택담보대출 위주로 늘었지만 관리 가능한 수준"

[아시아경제 김은별 기자] 국제통화기금(IMF)은 한국 경제가 예상보다 빠르게 회복되고 있다면서도 아직 기준금리를 올리는 것으로 대응할 때는 아니라고 13일(현지시간) 밝혔다. 이날 조너선 오스트리 IMF 아시아·태평양국 부국장은 온라인 기자간담회에서 ‘한국은행이 기준금리 인상을 고민해야 하느냐’는 아시아경제의 질문에 "현재 통화정책을 그대로 유지하고, 기준금리는 올리지 않는 것을 추천한다"고 답했다. IMF는 최근 한국의 올해 성장률 전망치를 기존 3.1%에서 3.6%로 대폭 올렸다.

오스트리 부국장은 "한국은 지난해 적절한 통화·재정정책으로 성장률이 상대적으로 매우 좋았다"며 "올해 회복도 대체로 잘 이뤄지는 것으로 보인다"고 말했다. 다만 그는 "아직 유휴자원(slack)이 비용상승 압력을 낮추고 있고, 인플레이션 증거도 확인되지 않고 있다"며 기준금리는 연 0.50% 수준을 유지하길 권했다.

지표상 물가 상승이 곳곳에서 포착되며 인플레 우려가 나오고 있지만 아직 한국에서 이를 논하기엔 이르다는 의견에 무게를 실은 것이다. 이날 한은에 따르면 지난달 수입물가지수는 109.73으로(2015=100) 전월대비 3.4%, 전년동월대비 9.0% 올랐다. 전년동월비 수입물가가 오른 것은 14개월만, 상승폭은 2018년 10월(11.1%) 이후 가장 컸다. 지난달 소비자물가지수도 전년동월비 1.5% 올라 14개월만에 최대 상승폭을 기록했다.

그는 금융안정 측면에서도 저금리를 유지하는 게 낫다고 말했다. 오스트리 부국장은 "주택관련 위험을 포함, 금융안정위험에 대처하기 위해 금리를 올리길 권장하지 않는다"며 "(저금리 기조에서) 가계대출이 늘어난 것은 맞지만 거시 건전성 정책 덕분에 위험은 제한적"이라고 설명했다. 가계부채가 국내총생산(GDP)에 맞먹는 수준으로 늘었지만 현재로선 금리인상으로 차주들의 부담이 증가하는 등 잃을 것이 더 많다는 뜻으로 풀이된다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr