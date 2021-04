여야, 이번엔 한마음…정치권도 日 규탄

연일 강도높은 비판 이어가

상임위 소집, 국회차원 대응도

[아시아경제 오주연 기자, 금보령 기자] 정치권은 여야를 가리지 않고 일본의 후쿠시마 원전 오염수 방출 결정에 대한 규탄을 이틀째 이어갔다. 단순히 유감을 표시하는 것에 지나지 않고 국제사회 협력을 통한 실질적인 조치가 필요하다는 의견도 나왔다.

도종환 더불어민주당 비상대책위원장은 14일 부산광역시당에서 열린 비상대책위원회의에서 "투명한 정보 공개와 검증도 없이 결정한 일본 정부를 규탄한다"고 강도 높게 비판했다. 도 비대위원장은 "국민 건강에 위해를 끼치는 어떤 행위도 용납 못한다"면서 "(그동안) 범정부 차원의 수입 수산물 안전관리 등을 국제사회와 공조·협력해왔는데 이것만으론 부족하다"며 "국제사회와 더욱 긴밀하게 협력해 해결하겠다"고 말했다. 특히 이날 비대위가 열린 ‘부산’을 빗대 "바다는 부산시 그 자체"라면서 "한 줌의 오염도 안 된다. 부산 앞바다를 지켜내겠다"고 힘줘 말했다.

차기 민주당 당대표에 나선 후보들도 전일 일제히 일본을 규탄하며 압박에 나섰다. 송영길 의원은 "주변국과 함께 공동 대응 방안을 마련하겠다"고 했고, 우원식 의원은 "국제해양법재판소에 오염수 방류 중지 잠정조치를 신청하고 정식 제소를 통해 해양법 협약 위반 책임도 물어야한다"고 했다. 홍영표 의원은 "국내 수산물 소비에 타격을 줄 우려가 크다"며 "규탄을 넘어 실질적인 제재를 가해야 한다"라고 강조했다.

야당도 일본의 결정에 강력한 유감을 표했다. 주호영 국민의힘 대표 권한대행 겸 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대표-중진 연석회의에서 "주변국과 해양 환경에 심각한 악영향이 충분히 예견되는 상황인 만큼 국제사회와 더불어 심도 깊은 논의를 통해 결정해 갔어야 했을 것"이라며 "일본의 조치에 대해 다시 한번 깊은 우려와 유감을 표한다"고 말했다.

태영호 국민의힘 의원도 "일본이 우리 정부에 아무런 사전 통보 없이 일방적으로 후쿠시마 오염수 방류 조치를 발표했다면 이는 기본적으로 이웃 국가 간 갖춰야 할 외교적 격식·예의도 갖추지 않은 오만방자한 행태"라고 지적했다.

동시에 우리 정부의 강도 높은 대응을 요구했다. 국민의힘은 이번 사안과 관련해 국회 외교통일위원회, 농림축산식품해양수산위원회, 환경노동위원회 등 해당 상임위원회를 소집해 국회 차원의 대처 방안을 강구할 계획이다. 외통위 소속의 태 의원은 정부를 향해 일본 정부가 사전에 후쿠시마 오염수 방류를 통지했는지 공개하라고 요구했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr금보령 기자 gold@asiae.co.kr