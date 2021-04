KB손보, 사진 한 장이면 가입하는 반려동물보험 'KB?펫코노미보험'

[아시아경제 오현길 기자] KB손해보험은 반려동물 사진 한 장으로 보험료 산출과 가입이 가능한 다이렉트 모바일 펫보험 'KB펫코노미보험'을 출시했다고 14일 밝혔다.

그동안 반려동물 보험에 가입하려면 동물등록번호와 예방주사 등 진료기록을 입력하거나, 여러 장의 사진을 등록하는 번거로운 절차를 거쳐야 했다.

특히 2마리 이상 반려동물은 한 계약으로 가입할 수 없고 개별로 가입을 해야했지만, 이 보험은 최대 5마리까지 한 계약으로 보장받을 수 있다.

또 품종이나 연령에 관계없이 보험료가 동일하며, 보험료도 연간 6만원(1회 일시납 기준) 수준으로 기존 펫보험에 비해 저렴하다.

반려동물 양육 시 꼭 필요한 비용인 ?배상책임, ?장례비용, ?유실 시 광고비용, ?입양·재분양비용 등과 반려동물이 산책이나 운동 중 다칠 경우에 대비한 상해의료비보장을 신규 탑재했다.

가입은 KB손보 모바일 다이렉트 홈페이지나 앱을 통해 가능하다.?

김성범 KB손보 다이렉트본부장 상무는 "인슈어테크를 접목한 펫보험 상품을 통해 반려 동물을 키우는 가정에 실질적이고 차별화된 혜택과 서비스를 제공할 것"이라며 "펫보험이 저렴하면서도 필수적인 보험으로써 자리매김할 수 있도록 노력할 것"이라고 말했다.

