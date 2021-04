화이자 CEO "美 백신, 예정된 물량보다 10% 더 공급가능"

"5월말까지 2억2000만회분 공급가능"

얀센 일시 접종중단 따른 공급부족에 도움될듯

[아시아경제 이현우 기자] 화이자가 미국에 내달 말까지 공급키로 약조한 코로나19 백신 물량을 기존보다 10% 더 늘릴 수 있다고 밝혔다. 존슨앤드존슨(J&J) 자회사 얀센의 백신이 혈전 부작용으로 사용이 일시 중단된 가운데 나온 공급부족 우려가 일정정도 해소될 것으로 기대되고 있다.

13일(현지시간) CNBC와 주요 외신에 따르면 앨버트 불라 화이자 최고경영자(CEO)는 이날 자신의 트위터 계정을 통해 "미국에 5월 말까지 공급하기로 한 것보다 10% 이상 더 공급이 가능할 것"이라며 "공급물량이 10% 늘어나면 원래 5월말까지 계획된 2억회분보다 2000만회분이 더 공급이 가능할 것"이라고 밝혔다. 그가 밝힌 증산이 계획대로 진행될 경우 미국정부와 화이자가 계약한 전체 물량 누적 3억회분은 당초 계획된 7월말보다 2주 앞당겨 공급될 수 있을 것으로 예상된다.

해당 발표는 미국 보건당국이 혈전 부작용 우려로 얀센의 코로나19 백신 접종을 최소 며칠간 일시 중단하라고 권고한 직후 나왔다. 화이자의 증산발표로 미국 내 백신 공급부족 우려는 다소 해소될 것이란 기대가 나오고 있다.

앞서 얀센이 개발한 코로나19 백신은 혈전 부작용에 따른 사망자 발생으로 미 보건당국에서 접종을 일시 중단시켰다. 현재까지 미국에서 얀센 백신은 680만회 접종이 이뤄졌으며 이중 6명이 혈전 증상을 일으켰고 1명이 사망했다. 이들은 모두 여성으로 이들의 연령대는 18∼48세의 젊은 층으로 알려졌다.

한편 화이자는 지난달 27일까지 축적된 자사의 백신에 대한 안전성 자료를 검토한 결과, 접종자의 부작용 가운데 혈전을 일으킨다는 증거가 발견되지 않았다고 발표했다.

