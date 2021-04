[아시아경제 송승섭 기자]신협사회공헌재단은 13일 대한장애인농구협회에 농구 활성화를 위해 5000만원을 기부했다.

대한노인회에서 열린 전달식에는 김윤식 신협사회공헌재단 이사장, 오제세 대한장애인농구협회장 등이 참석했다. 기부금은 경기용 휠체어 구매와 관리, 이동식 전광판 설치 등에 사용된다.

김 이사장은 “도전정신과 집념을 보여주는 장애인 스포츠는 사회 전반에 선한 영향력을 미치고 있다”며 “선수들이 운동에 집중할 수 있도록 다양한 지원을 이어나가겠다”고 강조했다.

