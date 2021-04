한전, 고효율 가전제품 사면 제품값 10% 지원

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국전력은 오는 23일부터 에너지효율이 우수한 가전제품 구매 시 구매가의 10%를 지원해주는 '고효율 가전제품 구매비용 지원사업'을 시행한다고 14일 밝혔다.

지원대상은 사회적 배려계층인 한전 복지할인가구이며 사업예산은 700억원 규모다. 복지할인가구는 장애인(기존 1~3급), 국가·상이유공자(1~3급), 독립유공자, 기초생활수급자, 차상위계층, 사회복지시설, 3자녀 이상, 출산(3년 미만) 가구, 대가족(5인 이상), 생명유지장치 사용 가구다.

전기요금청구서 또는 한전 고효율 가전제품 구매비용 지원금 신청 홈페이지에서 지원대상 확인이 가능하다.

지원대상자는 시장에 출시된 지원대상 품목 중 23일 이후로 구매한 최고효율등급제품에 대해 가구당 30만원 한도 내에서 구매비용의 10%를 지원받을 수 있다. 지원기간 동안 온·오프라인 매장을 통해 구매한 대상제품의 효율등급 라벨과 제조번호 명판, 거래내역서, 영수증 등을 구비해 지원금 신청 홈페이지에서 신청이 가능하다.

한전 관계자는 "고효율 가전제품 구매지원사업을 통해 사회적 배려계층에 대한 에너지복지에 기여할 것"이라며 "약 2만4000가구의 연간 전력 사용량인 70GWh의 에너지절감 효과도 이룰 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

