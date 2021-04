G마켓, 부동산 전문가 빠숑과 북토크 라이브 방송

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓은 오는 20일 오후 8시 서울시 부동산 관련 북토크 라이브 방송을 진행한다고 14일 밝혔다. 대한민국 부동산 미래지도 도서를 오는 19일까지 G마켓에서 구입한 이들을 대상으로 북토크에 참여할 수 있는 라이브방송 링크를 제공한다.

이번 북토크 라이브 방송은 대한민국 부동산 미래지도 도서의 저자이자 부동산 입지 분석 전문가인 ‘빠숑’ 김학렬 스마트튜브 부동산조사연구소장이 출연하고, 전 MBC 뉴스데스크 메인 앵커인 박혜진 아나운서가 진행을 맡는다. 서울시 재건축, 재개발 이슈를 바탕으로 지금 당장 사야할 우리 동네 최고의 입지는 어디일까에 대해 토론을 이어나갈 예정이다.

라이브 방송 참여자 중 추첨을 통해 대형 족자형 수도권 개발 계획도(2명)와 부동산 임장 노트(10명)를 증정한다. 해당 도서 구매 고객에게 5월 한 달 동안 사용 가능한 스마일카드 전용 10% 도서 할인쿠폰도 제공한다.

G마켓 관계자는 “주식, 부동산 등 재테크에 대한 관심과 함께 관련 도서에 대한 수요도 급증하여 이를 반영하기 위해 북토크 행사를 기획하게 됐다”며 “앞으로도 여러 분야의 저자들과 고객을 비대면으로 연결하는 다양한 주제의 북토크를 계속 선보일 계획”이라고 말했다.

