[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장은 13일 마포구민체육센터 관계자 및 센터를 이용하는 주민이 참석하는 간담회를 개최했다.

이번에 실시하는 '찾아가는 민생현장탐방'은 체육센터가 코로나19로 인해 제한적으로 운영되고 있어 관계자와 구민이 함께 향후 발전 방안을 모색하기 위해 마련한 자리다.

간담회에 앞서 유 구청장은 체력인증 과정 체험, 비대면 노래교실 현장 확인, 탁구 · 볼링장을 방문, 시설 운영 상황을 점검했다.

유동균 마포구청장은 "마포구민체육센터가 주민 아이디어로 서울의 대표 종합체육관의 밑거름이 될 수 있도록 구민, 관계자 모두 노력하자"고 덧붙였다.

