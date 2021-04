日관방장관 "오염수 방류 관련 한국정부 항의 받았다"

[아시아경제 우수연 기자]일본 정부 대변인인 가토 가쓰노부 관방장관이 13일 후쿠시마 제1원전 방사성 물질 오염수의 해양 방류 결정에 대해 "한국 정부로부터 항의를 받았다"고 밝혔다.

이날 오후 기자회견에서 가토 장관은 한국의 강력한 반발에 대해 "일본 입장에 근거해 합당한 설명을 하고 있다"며 한국 정부가 항의한 사실을 공개했다.

한국 정부는 이날 오후 아이보시 고이치 주한 일본대사를 초치해 후쿠시마 제1원전 오염수 해양 방류 결정에 대해 항의했다. 한국 외교부는 "최종문 2차관이 한국의 반대 입장을 전달하고 우리 국민의 건강과 환경에 미칠 잠재적 위협에 대해 깊은 우려를 표했다"고 말했다.

한국 뿐만 아니라 이날 중국 외교부도 "주변 국가에 심각한 손해를 끼칠 것"이라며 항의했고 대만 원자력 위원회도 "국회의원과 민간단체가 방출을 반대하고 있다"고 불편한 심기를 드러냈다.

이와 관련해 일본 가토 장관은 "중국, 한국, 대만으로부터 다양한 언급들이 있었다"며 일본을 옹호하는 입장을 담은 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장의 성명을 함께 언급하기도 했다.

이날 그로시 사무총장은 일본의 방사성 물질 오염수 방류에 대해 '국제적인 관행'이라며 환영한다는 뜻을 밝혔다. 그는 "일본이 선택한 처리 방식은 기술적으로 실현 가능하고 국제적 관행에 따른 것"이라며 "IAEA는 이 계획의 안전하고 투명한 이행을 추적 관찰하고 확인할 기술적 지원을 제공할 준비가 돼있다"고 말했다.

한편 이날 일본 정부는 오염수 해양 방류 결정 이전에 외교적인 루트를 통해 한국 정부에 사전 통보한 것으로 알려졌다. 동시에 각국 대사관 관계자들을 대상으로 온라인 설명회를 열었으며 중국, 대만 등 49개국이 참가했지만 주일 한국 대사관은 불참했다.

