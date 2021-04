롯데마트, 이마트 최저가에 맞대응 … 포인트 5배 적립까지

500개 생필품 동일가격으로 판매

[아시아경제 조인경 기자] 지난 8일 이마트가 시작한 유통업계 최저가 경쟁에 롯데마트도 뛰어들었다

롯데마트는 오는 15일부터 이마트가 내놓은 가공·생활 500개 생필품 최저가에 동일한 가격 정책으로 맞서는 것은 물론 추가로 오프라인 매장에서 해당 상품들에 대해 엘포인트(L.POINT)를 5배 적립해 준다고 14일 밝혔다.

다만 대형마트들의 가격정책상 생필품의 가격차가 크지 않고 가격 비교에 대한 피로감이 생길 수 있는 만큼 일자별·실시간 가격 대응이 아닌 주 단위로 가격에 대응하기로 했다.

롯데마트의 쿠폰 전용 어플리케이션인 '롯데마트GO(고)' 회원들이 이들 500개 생필품을 구매할 경우 등급에 따라 기존 적립률의 5배만큼의 엘포인트도 적립해준다. 엘포인트는 해당 상품 구매 시 자동으로 쌓이며, 롯데마트GO 앱에서 발급된 전자영수증에서 확인할 수 있다. 현금처럼 사용 가능한 포인트까지 추가로 적립받을 수 있기 때문에 쇼핑 때마다 매번 가격을 비교하는 번거로움을 덜 수 있다는 게 롯데마트 측의 설명이다.

정재우 롯데마트 상품본부장은 "최근 온·오프라인 유통 채널들이 다양한 가격 비교로 최저가를 표방하고 있어 롯데마트 역시 고객이 믿을 수 있는 이상적인 가격과 예상 가능한 혜택을 통해 장바구니 부담을 덜어주고자 한다"고 설명했다.

