[아시아경제 우수연 기자]아소 다로 일본 부총리 겸 재무상이 일본 정부의 후쿠시마 제1원전 방사성 물질 오염수를 해양 방류하기로한 결정에 대해 적극 옹호하는 발언을 내놨다.

13일 니혼게이자이 신문에 따르면 아소 부총리는 이날 삼중수소(트리튬)가 포함된 오염수에 관해 "그 물을 마시더라도 별일 없다"고 말한 것으로 알려졌다.

그는 "(일본이 방류할 오염수의 삼중수소 농도가) 중국이나 한국이 바다에 방출하고 있는 것 이하"라면서 "과학적 근거에 토대를 두고 방류를 결정했으면 더 빨리 결정했더라면 하는 생각을 한다"고 덧붙였다.

