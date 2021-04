도로교통공단, 상반기 체험형 청년인턴 95명 채용

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 청년층에게 일자리 체험 기회를 제공하기 위해 상반기 체험형 청년인턴 공개 채용을 실시한다고 13일 밝혔다.

채용규모는 95명으로 이 가운데 25명은 장애인을 대상으로 채용한다. 채용 전 과정은 '블라인드' 방식으로 진행된다.

지원 대상은 만 18세 이상 만 34세 미만의 청년이며, 근무 기간은 5개월이다. 도로교통공단 본부 및 지부, 교통방송, 면허시험장에서 직무 경험 기회를 갖게 된다.

지원서 접수기간은 14일 오전 10시부터 28일 오후 6시까지다. 지원 희망자는 공단 채용 홈페이지에서 온라인 지원서를 제출하면 된다. 분야별 전형방법 및 세부 응시자격 요건 등 자세한 사항은 공단 채용 홈페이지에서 확인하면 된다.

공단 관계자는 "코로나19 위기극복과 사회적 가치 실현, 채용과정의 공정성과 투명성을 선도하는 기관으로서 청년들에게 좋은 일자리 경험을 제공할 수 있도록 공공기관의 책임을 이행하는데 앞장설 것”이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr