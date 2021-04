상하농원,'꼬마농부 탐험대' 진행

[아시아경제 임혜선 기자] 전북 고창에 위치한 농어촌 체험형 테마공원 상하농원이 가정의 달을 맞아 5월 한 달간 상하농원 봄 맞이 어린이 이벤트 '꼬마농부 탐험대'를 진행한다고 13일 밝혔다.

상하농원에서 준비한 어린이 이벤트 ‘꼬마농부 탐험대’는 자연을 사랑하고 환경을 수호하는 꼬마농부들의 탐험이야기를 주제로 펼쳐질 예정이다. ‘꼬마농부 탐험대’ 이벤트는 지도를 들고 상하농원 곳곳에 숨겨진 어린이 캠프를 찾아 미션을 수행하고 배지를 획득하는 프로그램으로 모든 미션을 완료하면 경품꾸러미를 지급한다. 또한 버려지는 플라스틱 컵등 재활용품을 이용하여 다양한 소품으로 재탄생 시키는 ‘상하농원 리사이클 공방’, 자연을 위한 착한 일을 하고 에코코인을 획득하는 ‘에코코인 캠페인’등 다양한 행사를 함께 준비했다.

‘꼬마농부 탐험대’ 이벤트는 5월 징검다리 연휴에 집중되는 고객을 분산시키기 위해 5월 한 달간 주말 및 공휴일 12일간 진행되며 어린이들의 안전교육과 환경보호를 주제로 운영되는 미션존과 체험부스는 코로나 방역지침을 철저히 준수하여 안전하게운영 될 예정이다. 체험예약은 온라인과 오프라인 현장판매를 통해 구매할 수 있다.

또한 상하농원은 봄 맞이 어린이 미술대회 상하농원 ‘제5회 화가농부 미술대회’를 개최한다. 자연과 함께 자연을 그리는 ‘제5회 화가농부 미술대회’는 자연에서 쉽게 얻을 수 있는 흙, 나뭇가지, 풀잎과 같은 자연 소재로 아이들의 창의력을 발휘하는 대회로 5월 1일부터 23일까지 상하농원에서 현장접수를 통해 진행된다.

한편 농원 내 숙박시설인 파머스빌리지에서는 봄맞이 어린이날 이벤트를 더 풍성하게 즐길 수 있는 상하농원 봄맞이 특별 패키지 ‘가정의 달 프로모션’ 패키지를 운영한다. 이번에 준비한 가정의달 프로모션은 ‘꼬마농부탐험대’ 또는 ‘화가농부미술대회’와 결합된 숙박 패키지로 어린이날 이벤트뿐 아니라 체험교실의 시즌체험, 상하농원 저녁식사권 등 패키지 구매고객에게만 드리는 추가 혜택으로 알찬 여행을 즐길 수 있다.

이번 행사는 지난 해 상하농원이 공모하여 선정된 문화체육관광부 주관 ‘산업관광육성사업’의 일환으로 고창군과 상하농원이 함께 준비했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr